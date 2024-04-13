Дилеры рассказали о росте спроса на автомобили Belgee

Компактный кроссовер Belgee X50 набирает популярность в России, почти догнав по продажам Geely Coolray, который после рестайлинга стал еще дороже. С расширением модельного ряда марка Belgee имеет шансы выйти в лидеры российского авторынка.

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По итогам марта россияне приобрели 2,7 тыс. кроссоверов Belgee X50, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. В результате марка Belgee впервые вошла в топ-10 российского авторынка. Показательно, что белорусский кроссовер почти догнал по продажам Geely Coolray (2,8 тыс. шт.), на основе которого создан. Всего с начала года в нашей стране было продано около 4,3 тыс. автомобилей Belgee X50.

Как отмечает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, бренд Belgee лишь формально является отдельным - его продажами фактически занимаются дилерские центры Geely, которых в России около 170-ти. Сама же модель бренда, Belgee X50, - лицензированная копия хорошо знакомого россиянам кроссовера Geely Coolray.

"В дальнейшем модельную линейку бренда Belgee в России планируют расширять. В частности, на рынке должны появиться седан Belgee S50 на базе Geely Emgrand и кроссовер Belgee X70 на основе Geely Atlas Pro. Они заменят актуальные на данный момент модели Geely. То есть марка Belgee продолжит улучшать показатели продаж, поднимаясь в рейтинге", - прогнозирует Александр Ковалев.

Напомним, официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного кроссовера Belgee X50 в сентябре прошлого года. Эта модель создана на основе Geely Coolray и с июля 2023-го выпускается на заводе "БелДжи" вместо него для рынков России и Беларуси. На сегодняшний день Belgee X50 предлагается в трех комплектациях - Active, Style и Prestige - по цене от 2 млн 290 тыс. 990 рублей до 2 млн 500 тыс. рублей 990 рублей.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, благодаря общему таможенному пространству между Россией и Белоруссией, автомобили Belgee X50 легко попадают в нашу страну без дополнительных расходов на логистику и растаможку. Этим, в том числе, объясняется его более выгодная по сравнению с Geely Coolray китайской сборки.

"Благодаря такой ценовой политике белорусский автомобиль может занять неплохую долю российского авторынка. Помимо китайской модели Geely конкурентами Belgee X50 считаются "Москвич 3" и Haval Jolion, однако отечественный автомобиль на несколько сотен тысяч дешевле, а китайский - в базовой версии лучше оснащен", - констатирует Евгений Житнухин.

В свою очередь, Александр Ковалев отмечает, что Belgee X50, как и Geely Coolray, имеет ряд недостатков в виде жесткой подвески, исключительно переднего привода и отсутствия полноценного обогрева лобового стекла. Преимущества модели - наличие истории на рынке России, где Coolray представлен в течение нескольких лет и хорошо знаком потребителю, динамичная силовая установка.