Американцы назвали новый Zeekr «Роллс-Ройсом среди минивэнов». Портал CarScoops.com впечатлился топ-комплектацией модели 009. Обозреватель сравнил новейший однообъёмник Zeekr с британской люксовой маркой, отметив ультрароскошный салон, кованые диски с лазерной гравировкой, а также информационно-развлекательную систему с гигантским экраном. В США считают, что появление подобных минивэнов может заставить пересмотреть отношение к сегменту MPV в целом.

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В Северной Америке китайские автомобили пока известны мало, ведь из-за политики протекционизма Трампа пошлины на транспортные средства из Поднебесной очень высоки. Однако с недавних пор журналисты из США стали следить за успехами автопрома КНР, и прогресс молодых марок не оставляет равнодушным. К примеру, топ-версия Zeekr 009 заслужила лестное сравнение, хотя подробности об оснащении ещё не известны.

Американцы утверждают, что у минивэна будет полный привод и двухмоторная силовая установка мощностью 544 лошадиные силы. Но на самом деле четырёхместный Zeekr 009 окажется гораздо мощнее: после обновления минивэн получит другие электродвигатели совокупной отдачей 789 лошадиных сил! Ожидается, что топ-версию предложат с батареей на 140 киловатт-часов, то есть запас хода без подзарядки составит до 800 километров.

Цены на четырёхместную VIP-версию Zeekr 009 раскроют 19 апреля, но уже понятно: новинка окажется дороже 600 тысяч юаней (83 тысячи долларов). По китайским меркам сумма внушительная, но до «Роллс-Ройса» очень далеко, ведь цены на британские модели в Поднебесной стартуют с 4,73 миллиона юаней (650 тысяч долларов).