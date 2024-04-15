В Китае автомобили научили испытывать эмоции
Производитель автомобилей Nio выпустил новую версию «умного» помощника Nomi, который работает на базе искусственного интеллекта. Помощник стал намного умнее, потому что теперь может обучаться на основе взаимодействия с пользователями автомобиля. Он может запоминать детали беседы, пассажиров, членов семьи и испытывать эмоции.
У большинства людей Nomi ассоциируется с вращающимся на приборной панели шаром со смайликом вместо лица. На самом деле это лишь дополнение за 4 900 юаней (700 долларов) для визуализации системы. Nomi — это встроенный голосовой помощник, который работает во всех автомобилях Nio. Сейчас он может управлять функциями автомобиля, рассказывать анекдоты и сообщать о погоде.
После обновления Nomi получил «эмоциональный движок», который делает его более похожим на реального человека. Система получила энциклопедические знания по различным предметам, включая науку, историю, кино и телевидение, чтобы поддерживать с пассажирами непрерывный эмоциональный диалог. «Эмоциональный движок» позволяет Nomi быстрее обучаться и совершенствоваться благодаря постоянной обратной связи в реальном времени и анализу событий. Благодаря этому, помощник обретает уникальную индивидуальность и даже может видеть сны.
Nomi также обладает расширенными возможностями для управления автомобильными функциями, например, моделирование дорожных ситуаций или управление освещением.
Nio — далеко не единственный автопроизводитель, заявившей об интеграции ИИ в свои модели. Volkswagen анонсировал, что обновлённый Golf GTI станет первым из многих автомобилей VW, в стандартную комплектацию которого войдёт голосовой помощник, работающий на основе ChatGPT. Кроме того, о похожих технологиях уже заявили эMercedes-Benz, General Motors, Tesla и Stellantis — все они объявили о своих планах по созданию ИИ-ассистента, будь то уже готовое решение или пока только будущая цель.