В очереди к Крымскому мосту скопились сотни машин

Более 300 авто находятся в очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи на 16:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 30 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 275 транспортных средств. Ожидание - около часа", - говорится в сообщении.

Очередь начала скапливаться и расти на подъездах к Крымскому мосту с 13:00 мск.