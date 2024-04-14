Белорусские автомобили Belgee вошли в топ-10 марок по продажам в РФ

Белорусские кроссоверы Belgee по итогам марта 2024 года вошли в десятку самых продаваемых марок на российском авторынке. Это первое попадание бренда в топ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Автостата».

Согласно статистике, в марте месяце в России были проданы 2 732 автомобиля бренда. Belgee представлен на российском рынке единственной моделью — это кроссовер X50, созданный на основе китайского Geely Coolray. А

втомобиль выпускается на заводе в Белоруссии с июля 2023 года, а в Роcсии продается с сентября.