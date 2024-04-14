Володин предложил способ уменьшить число ДТП с электросамокатами

Компании, которые предоставляют этот вид транспорта, должны нести ответственность в случае ДТП, отметил спикер Госдумы. Организации, по его словам, должны сделать все для соблюдения ПДД и уменьшения числа жертв на дорогах. После открытия сезона проката электросамокатов в Государственную думу начало поступать большое число обращений с жалобами на лихачей, рассказал в своем Telegram-канале Вячеслав Володин.

Нарушители ПДДпревышают скорость, пугают пешеходов, ездят по двое, иногда – в состоянии алкогольного опьянения.

Эксперт: Электросамокат не развлечение, а ответственность

«В Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе – со смертельным исходом», – добавил председатель Госдумы, сообшает ОТР.

Володин напомнил, что с марта 2023 года действуют ПДД для электросамокатов, однако ответственность за нарушение правил отсутствует. Регионы призвали внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.