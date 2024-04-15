Genesis посвятил суперкар X Gran Berlinetta пилоту Формулы-1

В 2023 году во время турнира Gran Turismo World Series World Finals состоялась премьера модели Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept. Автомобиль был создан южнокорейским автопроизводителем для популярной серии игр Gran Turismo, который воплотили в реальности в виде полноразмерного макета. В 2024 году машина обрела новую версию Tribute, посвящённую амбассадору бренда Genesis — бывшему пилоту Формулы-1 и гонок на выносливость Жаки Иксу.

© Motor.ru

Шестикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» и обладатель восьми побед в Формуле-1 стал амбассадором Genesis, поэтому швейцарское подразделение марки решило использовать это сотрудничество для продвижения новой модели часов Mille Miglia Classic Chronograph JX7, которые создал бренд Chopard.

На мероприятии Watches and Wonders Geneva при участии Карл-Фридриха Шойфеле и Жаки Икса и дебютировал новый вариант концепт-кара. Ярко-оранжевый суперкар получил новое оформление — X Gran Berlinetta Tribute окрашен в тёмный цвет Midnight Blue с единственной белой полосой поперёк кузова.

© Genesis

© Genesis

© Genesis

Своей окраской автомобиль отсылает к узнаваемой расцветке гоночного шлема Жаки Икса, который тот использовал на протяжении своей спортивной карьеры. Никаких других изменений, кроме новой ливреи, прототип не получил.