Правительство поддержит в рамках СПИК производителей гибридных машин в России

Производители гибридных транспортных средств в России смогут заключать с государством СПИК 2.0 (специальные инвестиционные контракты) для получения преференций от государства взамен на локализацию в России современных технологий. Об этом сообщается на сайте правительства. "В гибридных транспортных средствах кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель. Решение правительства направлено на поддержку и развитие технологий производства таких транспортных средств", - отмечается в сообщении. Механизм СПИК подразумевает, что инвестор в предусмотренный контрактом срок обязуется реализовать инвестиционный проект, а государство гарантирует ему выгодные условия работы, включая налоговые льготы, аренду земли без торгов и другие преференции. Контракт заключается на срок до 15 лет и может быть увеличен до 20 лет при большой сумме вложений.