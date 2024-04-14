Состоялась премьера самого "злого" Ford Focus. Это последний хот-хэтч из модели

В 2025 году Ford планирует попрощаться с Focus, поэтому представленный Focus ST Edition - последний "заряженный" Фокус. Сами фордовцы назвали его своим самым совершенным хот-хэтчем.

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Силовой агрегат такой же, как у Focus ST: пара из турбомотора 2.3 литра мощностью 280 л.с. и моментом 420 Нм и, внимание, 6-ступенчатой МКП, которую встретить можно всё реже даже на мощных версиях моделей. С места до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 5,7 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч (ограничена электроникой).

Что отличает Ford Focus ST Edition, так это шасси. Модель оснащена регулируемыми винтовыми стойками от KW Automotive с пружинами увеличенной на 50% жёсткостью. Дорожный просвет по умолчанию занижен на 10 мм, но владелец может сделать авто ещё на 10 мм ниже. Инструкция с идеальными настройками для различных сценариев идёт в комплекте. Также модель получила передние тормоза Brembo и дифференциал eLSD с электронноуправляемой дисковой блокировкой.

Focus ST Edition можно отличить издалека по фирменному цвету Azura, который контрастирует с чёрными глянцевыми элементами. Колёсные диски на 19 дюймов также выкрашены в чёрный и имеют повышенную прочность, шины - Pirelli P Zero Corsa.

Сделать заказ на последний Focus ST Edition в истории уже можно. Цена на авто в Великобритании составляет почти 43 тысяч фунтов стерлингов, что на 5200 фунтов дороже базового Ford Focus ST.