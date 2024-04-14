«АвтоВАЗ» лишил Lada Vesta 8-клапанного двигателя. Сколько модель стоит теперь

АвтоВАЗ снова пересмотрел оснащение выпускаемых автомобилей. На этот раз он лишил Lada Vesta 8-клапанного силового агрегата, на этом фоне выросла стоимость транспортного средства.

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Силового агрегата лишился универсал Vesta SW, на этом фоне его стоимость увеличилась на 17,7%, что составило 220 000 рублей. Версия Vesta SW Cross также теперь не комплектуется 8-клапанным двигателем и стала дороже на 23,3%, в денежном выражении это составило 342 000 рублей.

Убрав из оснащения один вид силового агрегата, производитель тем самым лишил Lada Vesta самой доступной комплектации Comfort. В настоящее время автомобили комплектуются 1,6-литровым силовым агрегатом, мощностью 106 лошадиных сил, привод передний, трансмиссия пятиступенчатая механическая.

Таким образом, Lada Vesta в самой бюджетной комплектации теперь реализуется по цене от 1 495 900 рублей, Vesta SW от 1 639 900 рублей, а Vesta SW Cross доступен от 1 853 900 рублей. Актуальные версии Vesta теперь продаются с базовым двигателем объемом в 1,6-литра, мощностью 106 лошадиных сил, а также с 1,6-литровым мотором, мощность которого достигает 118 л.с. Предусмотрена комплектация с 1,8-литровым силовым агрегатом, мощностью 122 л.с.

Напомним, что самым бюджетным автомобилем на российском рынке является отечественный седан Lada Granta, стоимость которого в базовой комплектации начинается от 699 900 рублей. Несмотря на минимальное оснащение, седан пользуется повышенным спросом и удерживает лидирующие позиции на рынке.

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Также в недавнем времени глава АвтоВАЗа назвал условие, при котором автомобили начнут дешеветь. По его мнению, в первую очередь необходимо локализовать все автомобильные производства в рамках одной страны, только тогда транспортные средства будут конкурентными и станут дешевле.