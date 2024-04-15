Китайцы начали продажи электрокроссовера Baojun Yep Plus

В Поднебесной раскрыли цены Baojun Yep Plus — городского «батарейного» автомобиля с брутальным дизайном. Новинка создана совместным предприятием SAIC-GM-Wuling, которое специализируется на бюджетном сегменте, поэтому прайс-лист привлекательный: от 93,8 до 103,8 тысячи юаней (13,2-14,6 тысячи долларов). Сравнимо в Китае стоит обновлённый Geely Coolray в богатых комплектациях.

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Новый кроссовер Baojun можно считать «растянутой» версией прошлогодней трёхдверки Yep. Платформа с литий-железо-фосфатным аккумулятором между осями и задним приводом та же, но ёмкость батареи увеличена до 41,9 киловатт-часа, а сзади появилась независимая подвеска вместо неразрезного моста.

© Baojun

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

По габаритам Yep Plus сравним с российской Lada Niva Travel: длина/ширина/высота равны соответственно 3996/1760/1726 миллиметрам, колёсная база — 2560 миллиметров. Однако дорожный просвет «китайца» только 150 миллиметров, а полноприводных версий не будет. Зато заявлена быстрая зарядка (от 30% до 80% за 35 минут), запас хода по щадящему циклу CLTC составляет 401 километр.

© Autohome.com.cn

По оснащению и динамике Baojun Yep Plus вплоне «взрослый»: электродвигатель выдаёт 102 лошадиные силы и 180 Нм, максимальная скорость составляет 150 км/ч, в списке опций — мультируль, виртуальная приборная панель, медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином, беспроводная зарядка для гаджетов, климат-контроль и электрорегулировки кресел. Есть 28 ниш для мелочёвки.

По китайским меркам электромобиль Baojun Yep Plus не самый доступный: есть сити-кары, которые втрое дешевле! Однако сочетание популярного форм-фактора, современного дизайна и конкурентной цены позволяет рассчитывать на пятизначные продажи по итогам года. Экспортные перспективы кроссовера не определены.