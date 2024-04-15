Анонсирован новый седан совместного предприятия Changan-Mazda

Представитель китайского концерна Чжу Хуаронг подтвердил, что модель с внутризаводским кодом J90A дебютирует на Пекинском автосалоне на следующей неделе. А пока Changan-Mazda опубликовала снимок светящегося фонаря будущей четырёхдверки. По предварительным данным, речь идёт о среднеразмерном или бизнес-седане, который базируется на гибридной платформе Changan EPA.

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Архитектура Changan EPA знакома по последовательным гибридам и электромобилям суббренда Deepal. Пока в Китае выпускают заднеприводные версии, но в теории платформа позволяет создавать модификации с двухмоторным полным приводом и бензин-генератором. Какой вариант силовой установки будет у седана Mazda — открытый вопрос.

В Поднебесной Mazda запатентовала два названия — J90A и J90A-REEV, то есть на этапе разработки версия с бензиновым «удлинителем хода» рассматривалась. Также запатентованы товарные знаки Mazda EZ-6 и Mazda EZ-60 — эти сочетания тоже получат электромобили, созданные совместно с Changan. «Шестидесятки» могут появиться на рынке в 2026 году.

В компании Changan не скрывают, что заинтересованы в более тесном взаимодействии с японскими партнёрами. При этом новинки не обязательно окажутся «нишевыми» моделями для Китая, ведь важнейший рынок компании Mazda — Соединённые Штаты Америки. Пока «глобальный» офис Mazda сосредоточен на кроссоверах и не видит преемника у седана Mazda6.