На трассах М-4 и М-11 повысили скоростной режим

Трассы М-4 «Дон» и М-11 «Нева» перевели на летний скоростной режим. Государственный оператор платных дорог «Автодор» 15 апреля повысил максимальную разрешенную скорость на участках М-4 и М-11 до 110 и 130 километров в час соответственно. Об этом сообщает сама компания в своем Telegram-канале. До этого из-за зимнего периода разгоняться на М-4 разрешалось только до 90 километров в час, а на М-11 — до 110 километров в час.

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Летний скоростной режим ввели на ряде участков. На М-4 «Дон» ограничение 110 километров в час действует с 1091 по 1119 километра в Ростовской области от Батайска до села Самарское, а также в обход Ефремова в Тульской области — с 296 по 322 километр.

До 130 километров в час повышен лимит на М-11 «Нева» на участке от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области и от села Медное до Санкт-Петербурга.

Максимальную допустимую скорость на дорогах снижают в целях безопасности и снижения рисков возникновения ДТП в зимний период, отмечает «Автодор».

В ведении «Автодора» находятся платные дороги М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД. Движение по М-12 от Москвы до Казани открыли в конце прошлого года. В марте стало известно, что «Автодор» не собирается пересматривать стоимость проезда до столицы Татарстана, которая для легковой машины составляет около 4,5 тысячи рублей. Проанализировать цену поручал президент Владимир Путин.