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На трассах М-4 и М-11 повысили скоростной режим

Трассы М-4 «Дон» и М-11 «Нева» перевели на летний скоростной режим. Государственный оператор платных дорог «Автодор» 15 апреля повысил максимальную разрешенную скорость на участках М-4 и М-11 до 110 и 130 километров в час соответственно. Об этом сообщает сама компания в своем Telegram-канале. До этого из-за зимнего периода разгоняться на М-4 разрешалось только до 90 километров в час, а на М-11 — до 110 километров в час.

На трассах М-4 и М-11 повысили скоростной режим
© Motor.ru

Летний скоростной режим ввели на ряде участков. На М-4 «Дон» ограничение 110 километров в час действует с 1091 по 1119 километра в Ростовской области от Батайска до села Самарское, а также в обход Ефремова в Тульской области — с 296 по 322 километр.

До 130 километров в час повышен лимит на М-11 «Нева» на участке от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области и от села Медное до Санкт-Петербурга.

Максимальную допустимую скорость на дорогах снижают в целях безопасности и снижения рисков возникновения ДТП в зимний период, отмечает «Автодор».

В ведении «Автодора» находятся платные дороги М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД. Движение по М-12 от Москвы до Казани открыли в конце прошлого года. В марте стало известно, что «Автодор» не собирается пересматривать стоимость проезда до столицы Татарстана, которая для легковой машины составляет около 4,5 тысячи рублей. Проанализировать цену поручал президент Владимир Путин.

Автоновости
Владимир Путин
Автодор