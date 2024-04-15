Уровень воды в реке у Кургана поднялся за 12 часов на 73 см и достиг 704 см

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20:00 (18:00 по московскому времени) в понедельник, 15 апреля, поднялся за 12 часов на 73 сантиметра и достиг 704 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию. В администрации заявили, что уровень воды в Тоболе продолжает расти "В Кургане он составляет 704 сантиметра", - говорится в сообщении. Таким образом, прирост составил 10 сантиметров за 2 часа. До этого сообщалось, что по данным на 18:00 (16:00 мск) 15 апреля, уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся за 10 часов на 63 сантиметра. На 08:00 (06:00 мск) 14 апреля уровень воды в реке составлял 491 сантиметр. До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для проведения эвакуации с правобережья города Кургана сформирована и отправлена к месту событий очередная совместная группа сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления.