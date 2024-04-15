Внедорожник Paladin, представленный в России, получил новую версию

Внедорожник Paladin, выпускаемый китайским предприятием Zhengzhou Nissan (в России продается как Oting «Паладин») получил в Китае спецверсию с улучшенными внедорожными характеристиками. Об этом сообщает Autohome.

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Автомобиль получил бампер обновленного дизайна и массивные хромированные планки по бокам радиаторной решетки. Также Paladin получил затемненные противотуманные фары.

Автомобиль поставляется с пятиспицевыми колесными дисками оригинального дизайна, багажником на крыше и спойлером, смонтированным на створке багажного отсека. Также спецверсия внедорожника снабжена системой гашения вибраций на бездорожье. Силовой агрегат остался прежним: это турбомотор 2.0 мощностью 228 л.с.