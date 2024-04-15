Citroen начал продажи кроссовера C3

В европейскую гамму добавили новый C3 с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Во Франции стартовую цену удалось снизить до 14 990 евро: новинка Citroen бросила вызов «бюджетнику» Dacia от концерна Renault! Обычный Sandero всё ещё дешевле (от 11 990 евро), а вот с версией Stepway практически паритет: за неё просят от 15 200 евро. Других конкурентов у супермини пока нет.

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Дорожный просвет Citroen C3 — немалые 197 миллиметров, и по этому параметру новинку разумнее сравнивать именно с Sandero Stepway. В стандартную комплектацию входит пластиковый кросс-обвес, неокрашенные элементы защищают пороги, крылья и нижние части бамперов. В начальной комплектации нет медиасистемы, зато есть проекционный экран: он компенсирует отсутствие привычной панели приборов.

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На официальных снимках изображены богато оснащённые Citroen C3 с 10,25-дюймовым тачскрином, гибридной силовой установкой, двухцветной отделкой салона, беспроводной зарядкой для гаджетов, «климатом», а также круиз-контролем и системами помощи водителю. Однако базовый кроссовер довольствуется 6-ступенчатой «механикой» в связке со 100-сильным турбомотором 1.2.

© Citroen

Гибридный Citroen C3 унифицирован с другими моделями концерна Stellantis: турбомотор 1.2 сочетается с 6-ступенчатым «роботом» Punch со встроенным 48-вольтовым стартер-генератором. Автопроизводитель утверждает, что бензин-электрическая версия на 10 процентов экономичнее и может работать без активации ДВС в половине городских поездок.

Интересно, что новый Citroen C3 дешевле предшественника, то есть Stellantis всерьёз намерен соперничать с маркой Dacia. Электрический вариант e-C3 по-прежнему стоит от 23 300 евро, а начальная версия дешевле 20 тысяч евро ожидается только в 2025 году. В Европе бренд Citroen пробует свои силы в бюджетном сегменте, но в России французскую марку считают едва ли не премиумом.