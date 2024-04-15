Краткосрочные полисы ОСАГО провалились в продаже

По состоянию на 1 апреля 2024 года российские страховщики оформили менее 2,3 тыс. краткосрочных полисов страхования ОСАГО, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева. При этом в целом в России за год оформляется более 42 млн полисов ОСАГО.

© Газета.Ru

«Мы не видим ажиотажного спроса на краткосрочные ОСАГО, сейчас их заключается порядка 0,7% от общего количества полисов. Первоначально концепция предлагалась с целью страхования водителей такси, которые занимаются этой деятельностью в качестве подработки и не готовы приобретать дорогой годовой полис с целью использования «такси», — приводит агентство слова Уфимцева.

Однако, по его словам, в таком качестве краткосрочные полисы ОСАГО востребованы мало. При этом наиболее часто краткосрочное ОСАГО оформляется на максимально возможный для него срок — три месяца.

Краткосрочные полисы ОСАГО со сроком действия от одного дня до трех месяцев в России разрешили оформлять с 2 марта 2024 года.