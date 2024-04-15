В Чите взлетели цены на услуги такси

В Чите резко подскочили цены на услуги такси, об этом сообщают читатели ZAB.RU

Средняя цена поездки по городу выросла в среднем на 100 рублей. За поездку с центр с КСК агрегаторы «Максим» устанавливают цену от 350 рублей. «Яндекс» за маршрут от Острова до ТРЦ МАКСИ выставил цену в 520 рублей и назначил ожидание в 25 минут.

Как сообщают некоторые таксисты – все дело в сложной дорожной обстановке, из-за которой сегодня многие водители не вышли на работу.