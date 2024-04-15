Власти Италии выступили против нового кроссовера Alfa Romeo

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо заявил журналистам: паркетник Milano не может так называться, пока конвейер расположен в Польше.

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«Это запрещено итальянским законодательством», — подчеркнул чиновник, имея в виду закон 2003 года, направленный против продуктов, которые вводят покупателей в заблуждение.

Автогигант приводит свои аргументы: сборка в Италии сильно увеличит себестоимость.

Господин Урсо заявил, что автомобиль под названием Milano должен быть произведён в Италии. По мнению властей, кейс с новым кроссовером Alfa Romeo попадает под действие закона, который запрещает выдавать иностранный товар за произведённый в Италии. Изначально законодательство защищало итальянские торговые марки: к примеру, торговцы сырами были вынуждены переименовать пармезан американского производства.

Гендиректор Stellantis Карлос Таварес ответил Урсо в беседе с Automotive News. Топ-менеджер парировал, что перенос производства из Польши в Италию увеличит розничную цену компактного кроссовера на 10 тысяч евро! Обмен «любезностями» между правительством Италии и руководством Stellantis наверняка продолжится, ведь на кону выполнение обещаний по увеличению внутреннего производства автомобилей до одного миллиона штук в год.

Концерн Stellantis намерен загрузить итальянские заводы китайскими автомобилями, убрав с конвейера непопулярные FIAT и Maserati. Власти Италии такую политику автогиганта не поддерживают, но рычагов влияния на «глобальный» концерн у государства немного.