Электрический Mercedes-Benz G-Class: дата дебюта и подробности

Немецкий автопроизводитель подтвердил, что премьера модели состоится на Пекинском автосалоне, то есть до дебюта осталось чуть больше недели. Новинку предложат в единственной версии Mercedes-Benz G 580 EQ, то есть выделять электромобиль в отдельную модель EQG не стали. Также в Поднебесной состоится публичный дебют обновлённого седана EQS и гибридного суперкупе AMG GT.

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Ранее Mercedes-Benz подтвердил, что у электрического «Гелендевагена» будет четырёхмоторная силовая установка, система «танкового разворота», а также двухступенчатая раздатка для лучшего управления тягой на бездорожье. Особо подчёркивалось, что по проходимости «батарейный» вариант не уступит аналогу с двигателем внутреннего сгорания, и на пересечённой местности G 580 EQ сможет преодолевать 100-процентный подъём.

Хотя внешне электрический «Гелик» вряд ли будет сильно отличаться от исходных модификаций с ДВС, технических нововведений запланировано много. Сзади появится независимая подвеска, для лучшей компоновки тяговой батареи придётся модернизировать раму. Хотя дебют G 580 EQ состоится через месяц после презентации обычных обновлённых «Гелендевагенов», у дилеров по всему миру все модификации должны появиться одновременно.

Mercedes-Benz G 580 EQ — не единственная мировая премьера немецкой марки на автосалоне в Пекине. Китайская публика первой увидит двухдверка AMG GT 63 S E Performance с гибридной системой мощностью свыше 800 лошадиных сил. Впрочем, сюрпризов не ожидается: купе разделит технику с одноимённым кабриолетом SL 63 S E Performance.