Прошел анонс нового Dacia C-Neo - конкурента Octavia на платформе Duster

Компания Dacia планирует выпустить модель C-Neo, о чём "Российская газета" неоднократно писала. Последний инсайд касался сроков выхода этой перспективной модели, но пока не нашёл официальных подтверждений. Издание L"automobile Magazine выяснило новые подробности о будущей новинке.

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Одна из главных - C-Neo окажется не просто моделью, а будет семейством, в которое войдут седан и универсал. Несмотря на сокращение продаж подобных авто в Европе, интерес к ним сохраняется. На стороне Dacia есть важный плюс - их философия, согласно которой клиентам предлагаются автомобили только с теми функциями, которые действительно необходимы, - это позволяет обеспечить конкурентную цену.

По информации издания, автомобили семейства C-Neo получат дизайн в стиле кроссоверов: накладки, клиренс чуть выше, чем у обычных легковушек, практичные материалы отделки салона и, что совершенно не исключено, версии с 4х4. По крайней мере, ничего не мешает их выпустить с точки зрения технической: C-Neo базируется на платформе нового Duster (CMF-B).

С новым C-Neo компания попробует занять место ушедших Renault Megane Estate, Ford Focus SW, а также перекрыть предложение Peugeot 308 SW и Skoda Octavia Combi путём ценовой политики: ценник на румынскую новинку однозначно будет менее 30 тысяч евро.

Некоторые технические характеристики и данные по линейке моторов, "РГ" раскрыла ранее.

Dacia C-Neo появится на рынке в 2026 году, а на следующий год румынский автопроизводитель запланировал не менее интересную премьеру: старшего брата Duster - кроссовер Bigster.