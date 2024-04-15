Прототип обновленного BMW X3 в камуфляже показали на фото

Уже через несколько недель состоится дебют обновленного BMW X3 2025 модельного года. И в преддверии премьеры в Сети появились изображения роскошного кроссовера в камуфляже.

© BMW

На опубликованных снимках запечатлены замаскированные прототипы плагин-гибридной версии обновленного BMW X3 2025 года и высокопроизводительной модификации M Performance. Последняя, скорее всего, будет называться BMW X3 M50 вместо M40i. Она станет первой бензиновой моделью BMW, лишенной последней буквы, которая указывает на тип мотора. Тем не менее дизельные модификации кроссовера сохранят букву «d», а подключаемые гибриды сохранят букву «е».

© BMW

BMW X3 2025 года, имеющий кодовое название «G45», под камуфляжем скрывает более обтекаемый кузов с уменьшенным с 0,29 до 0,27 коэффициентом лобового сопротивления и более широкой колеей.

Изменения произойдут и внутри автомобиля, где изменят компоновку панели приборов и сократят количество физических кнопок. Доступ к большинству функций автомобиля будет осуществляться через сенсорный экран, как у многих других современных моделей BMW.