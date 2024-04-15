В Китае появился обновленный седан Nio ET7

Китайская компания Nio рассекретила внешность своего обновленного седана Nio ET7. Прием предварительных заказов на автомобиль 2024 модельного года с обновленным интерьером стартует уже завтра, 16 апреля.

© Nio

Nio ET7 2024 года почти не изменился с точки зрения экстерьера. Внешне рестайлинговая модель отличается от предыдущей версии только новым серебристым оттенком кузова и 21-дюймовыми колесными дисками с шинами Michelin Sport EV. Как и предшественник, длина кузова седана составляет 5101 мм, ширина — 1987 мм, а высота — 1509 мм. Колесная база нового ET7 такая же – 3060 мм.

© Nio

Самые заметные изменения произошли внутри Nio ET7 2024 года. Седан получил новые сиденья с функцией массажа, обновленный проекционный дисплей, еще два экрана 14,5-дюймовых экрана OLED 3K для задних пассажиров и другие улучшения. Передние сиденья имеют электрорегулировку в 18 направлениях, а задние — в 14 направлениях.

Силовая установка Nio ET7 2024 года осталась неизменной. Это по-прежнему двухмоторная полноприводная система мощностью 480 кВт (653 л.с.). Автомобиль предлагается с тремя типами аккумуляторов на выбор: 75, 100 или 150 кВт*ч.