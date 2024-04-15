Производители гибридов смогут заключать специальные инвестконтракты

Дать господдержку развитию технологий производства транспортных средств с электромотором поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Компании-производители смогут подписать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0).

О подписании Мишустиным распоряжения, позволяющего производителям гибридов в России заключать СПИК 2.0, сообщило агентство «Интерфакс». По данным источника, нововведение касается выпуска транспортных средств, в составе которых помимо ДВС есть электромотор.

«В гибридных транспортных средствах кроме двигателя внутреннего сгорания используется ещё и электродвигатель. Решение правительства направлено на поддержку и развитие технологий производства таких транспортных средств», – уточняется в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Механизм СПИК позволяет реализовывать в России инновационные решения. Инвесторы обязуются в предусмотренные контрактом сроки внедрять или разрабатывать современные технологии в обмен на гарантии выгодных и неизменных условия для вложений. Также механизм СПИК предоставляет налоговые льготы и особые условия. Срок действия механизма рассчитан на срок до 15 лет (при вложениях до 50 млрд) и до 20 лет (если сумма вложений больше).

Ранее, напомним, стало известно, что Южная Корея заблокировала поставки в Россию аккумуляторов для электрокаров. Не поставляются все типы перезаряжаемых батарей.

Кстати, в России резко вырос спрос на двухмоторные машины. Увеличились продажи как новых, так и подержанных гибридов.