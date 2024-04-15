Alfa Romeo 4C стал лимитированным купе Abarth Classiche 1300 OT

Тираж Abarth Classiche 1300 OT составит всего пять экземпляров, а базироваться модель, как и спайдер Abarth Classiche 1000 SP, будет на шасси снятого с производства Alfa Romeo 4C. Новинка получит углепластиковый кузов, заднее стекло из плексигласа и воздухозаборник на крыше для охлаждения салона. Двигатель — «турбочетверка» 1.7 мощностью 240 сил и 350 Нм момента.

© Motor.ru

Марка Abarth продолжает праздновать собственное 75-летие.

Один из подарков к юбилею мы уже видели: лимитированный хэтчбек Abarth 695 75° Anniversario. Теперь представлен второй — купе Abarth Classiche 1300 OT. Двухдверка подражает гоночному Fiat-Abarth OT 1300 из 60-х, и её макет в масштабе 1:3 сейчас выставлен в музее Heritage Hub в Турине. Машину выпустят в количестве пяти штук. Прием заказов уже открыт, но по срокам их исполнения данных пока нет.

© Abarth

© Abarth

Под именем Abarth Classiche 1300 OT скрывается производная другого проекта Stellantis Heritage — спайдера Abarth Classiche 1000 SP. Оба автомобиля используют шасси Alfa Romeo 4C. Углепластиковый монокок здесь дополнен внешними композитными панелями (на оригинальном Fiat-Abarth OT 1300 кузов был сделан из стеклопластика), а заднее стекло с прорезями для отвода воздуха отформовано из плексигласа. Воздухозаборник на крыше — дань уважения предку, хотя у исходника он выглядел эффектнее и напоминал перископ.

© Abarth

Информации о двигателе нет. У Abarth Classiche 1000 SP и Alfa Romeo 4C за сиденьями установлена «турбочетверка» 1.7, выдающая 240 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. С таким агрегатом разгон до ста у 4C занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 258 километров в час.