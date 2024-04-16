Американские зарядные станции получат оценку от Rivian

<p>Планирование поездки на электромобиле может оказаться сложной задачей, особенно когда обнаруживается, что одна из зарядных станций не работает. Стартап <strong>Rivian,</strong> занимающийся созданием электромобилей, стремится устранить подобные неприятности. В последнем обновлении своего программного обеспечения, <strong>Rivian</strong> начал использовать информацию, собранную непосредственно от электромобилей клиентов, для оценки функциональности зарядных станций.</p> <p>Оценка зарядок проводится на основе критериев, таких как надежность работы, общее количество успешных подключений и максимальная эффективность зарядки, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-65234-zarjadnye-stantsii-ssha-poluchat-otsenku-ot-rivian" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>. Основываясь на этой информации, <strong>Rivian</strong> присваивает зарядным станциям рейтинг от <strong>«А»</strong> до <strong>«F»,</strong> где <strong>«А»</strong> соответствует лучшим станциям, а <strong>«F»</strong> — наихудшим.</p> <p>По словам Вассима Бенсаида, главы отдела программного обеспечения в <strong>Rivian,</strong> количество станций, получивших низкий рейтинг, превысило ожидания. За год <strong>Rivian</strong> собирал данные, чтобы сделать свою систему оценки как можно более точной. Тем не менее, Бенсаид отметил, что из-за ограниченного количества выпущенных автомобилей (100 000 штук), компания не способна предоставить всесторонний анализ состояния всех зарядных станций в США. С каждым процессом зарядки собирается дополнительная информация, что способствует улучшению точности данных.</p> <p><strong>Rivian</strong> также работает над созданием системы обратной связи от владельцев, которая позволит пользователям делиться своим опытом пользования зарядными станциями и высказывать мнения о качестве услуг, которые не могут быть оценены автоматически. Эта оценочная система может стать важным инструментом для пользователей <strong>Rivian,</strong> учитывая массовые жалобы на качество зарядной инфраструктуры в США.</p> <p>Опрос<strong> J.D. Power</strong> 2023 года выявил, что уровень удовлетворенности услугами зарядных станций упал до самого низкого уровня, связанного с медленным зарядным процессом. С расширением адаптации универсального разъема <strong>NACS</strong> все больше автомобилей получат доступ к сети <strong>Supercharger</strong> от <strong>Tesla,</strong> которая последовательно демонстрирует высокие результаты в оценках лучших зарядных сетей в США.</p>