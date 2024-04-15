Американский сенатор призывает запретить китайские электромобили в США

Председатель банковского комитета, сенатор-демократ Шеррод Браун в социальных сетях выложил видеоролик с призывом «полностью запретить китайские электромобили в Америке». Это самое резкое и громкое заявление, касающиеся китайских электромобилей, среди тех, которые делали какие-либо политики. Предложение прозвучало после того, как министр финансов США во время поездки в Китай заявил, что Америка не позволит китайскому импорту вновь наводнить рынок.

Сейчас в Америке официально не продаётся ни одного китайского автомобиля, но это связано с импортными тарифами, а не с прямым запретом на поставки. Американский закон о снижении инфляции не включает в себя автомобили, произведённые с использованием материалов из иностранных компаний. Но это означает лишь то, что такие автомобили не будут иметь права на налоговые скидки, а не то, что они будут запрещены к продаже в Америке. Президента Байдена неоднократно обвиняли в нарушении правил Всемирной торговой организации путём исключения китайских материалов.

Но, похоже, это не достаточно сдерживающий фактор для КНР. Несколько месяцев назад компания Chery объявила о своем намерении продавать автомобили в США.

Помимо геополитической напряженности, китайские электромобили будут представлять большую угрозу для американской внутренней производственной экономики. Ford признаёт, что Китай выигрывает гонку EV, а Илон Маск говорит, что BYD, Aito и Xpeng — главные конкуренты Tesla. Прошли те времена, когда китайский автомобиль можно было списать со счетов как некачественную копию того, что создают Европа, Япония и Америка. Китайское сочетание стиля, содержания и разумной цены привело к тому, что европейские клиенты массово скупают автомобили из Поднебесной. Законодатели Европейского союза пытаются бороться с этой тенденцией. США, видимо, решили превентивно избавиться от потенциальной проблемы.