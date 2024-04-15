В центре Петербурга за электросамокатами присмотрят инспекторы платной парковки

Контроль за средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в зоне платной парковки Санкт-Петербурга будут осуществлять пешие инспекторы и автомобили, оснащенные комплексами фото- видеофиксации. Об этом 15 апреля сообщили в городском комитете по транспорту.

Пилотный проект по контролю за самокатами и другими СИМ со стороны инспекторов зоны платной парковки, действующей в четырех районах исторического центра Петербурга, начнется с 1 мая текущего года.

"Проект предусматривает фиксацию не только нарушений парковки СИМ и движения на нем двух и более лиц. Планируется, что инспекторы будут фиксировать факты нарушения пользователями средств индивидуальной мобильности правил дорожного движения", - пояснил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Данные о нарушениях будут передаваться кикшеринговым компаниям для применения санкций к нарушителям. Также решается вопрос об обмене информацией с МВД России в части администрирования нарушений, связанных с использованием СИМ.

Как отмечают в комитете по транспорту, в нынешнем сезоне в Петербурге пользователям доступны 48 тысяч арендных электросамокатов. В последние недели в сводках дорожных происшествий фиксируется все больше ДТП с самокатами - как арендными, так и принадлежащими частным лицам. Ранее в руководстве Заксобрания Петербурга заявили о том, что в ближайшее время будут выработаны новые законодательные меры по регулированию сферы кикшеринга и движения электросамокатов.