Dodge выпустит «доступную» версию электрического Charger

Они будут отличаться силовой установкой с одним мотором на задней оси, большей дальнобойностью и именем с приставкой GT — как у шестицилиндровых Charger предыдущего поколения. Запуск моноприводных электрокаров ожидается во второй половине 2025 года. Машины составят компанию двухмоторным Charger Daytona R/T и Scat Pack, а также топливным Sixpack H.O. и Sixpack S.O с трехлитровым двигателем Hurricane.

© Motor.ru

Электрический маслкар Dodge Charger Daytona, пока заявленный только в двухмоторных версиях, обзаведется более доступным вариантом с приводом на задние колеса. По слухам, такие машины получат обозначение GT, как бензиновые «Чарджеры» с двигателем V6. Отдача их силовой установки составит около 300 сил, а запас хода превысит 510 километров. Рыночный дебют состоится во второй половине 2025 года.

Для сравнения: у двухмоторного Charger Daytona в версии R/T пиковая отдача составляет 503 лошадиные силы и 548 Нм крутящего момента, Scat Pack — 679 сил и 850 Нм. С места до 60 миль в час (97 км/ч) электрокары разгоняются за 3,3—4,7 секунды. Каждый оснащен никель-кобальт-алюминиевой батареей. Она имеет емкость 100,5 киловатт-часа и обеспечивает 418—510 километров хода на одной зарядке.

Будут у нового Charger и топливные модификации с рядной «битурбошестёркой» 3.0 Hurricane. У лифтбека Charger Sixpack S.O. двигатель настроят на отдачу 426 лошадиных сил и 635 Нм момента, на купе Charger Sixpack H.O. — 558 сил и 720 Нм. Привод и там, и там уже «в базе» полный, коробка передач — восьмидиапазонный автомат.