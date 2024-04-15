Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту на время перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: Оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:21 мск.

Причины приостановки движения неизвестны. Находящихся на мосту водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого Крымский мост перекрывали 13 апреля.

3 апреля председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель заявил, что Крымский мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак со стороны Украины.