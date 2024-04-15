Марка Evolute готова продавать кроссовер i-Space со скидкой в 360 000 рублей

Компания "Моторинвест" сообщила о том, что цена на кроссовер i-Space с учётом новых спецпредложений может составить 2 990 000 рублей. Таким образом, модель можно купить на 360 тысяч рублей дешевле.

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"Для получения максимальной выгоды при покупке Evolute i-Space клиентом должны быть выполнены следующие условия: покупка по кредитной программе "Кредит с минимальным платежом" с оформлением КАСКО вместе с Trade-in. При отсутствии Trade-in, обязательным условием является покупка по кредитной программе "Кредит с минимальным платежом" с оформлением КАСКО от партнеров, - говорится в сообщении компании. - Аналогичное финансовое преимущество можно получить при приобретении модели Evolute i-Space за наличные по программе "За наличные" + КАСКО от партнеров + Trade-in".

Evolute i-Space доступен на российском рынке с гибридной силовой установкой мощностью 287 л.с. и запасом хода в комбинированном режиме до 1502 км. Габариты автомобиля: 4760 х 1865 х 1710 мм, колёсная база - 2785 мм.

В комплектацию включены: LED-оптика, салон с отделкой из эко-кожи, передние кресла с электрической регулировкой, мультимедиа с тачскрином 12,3 дюйма, аудиосистема с усилителем и 12-ю динамиками, панель приборов на экране диагональю 7 дюймов, панорамное остекление с люком, электрообогревы, система камер кругового обзора, датчики парковки, круиз-контроль, ассистенты предупреждения столкновений и смены полосы движения и так далее.

Цена Evolute i-Space без учёта спецпрограмм составляет 3 360 000 рублей. В марте "Моторинвест" назвал стоимость кроссовера i-Jet и открыл приём заказов на него.