$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Названа сумма, которую автовладельцы потратили на платные дороги в РФ

В 2023 году российские автовладельцы отдали более 80 млрд рублей за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает Wroom.ru со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

Названа сумма, которую автовладельцы потратили на платные дороги в РФ
© Unsplash

Согласно бухгалтерской отчетности организации, в сравнении с предыдущим годом сборы за проезд по платным дорогам возросли на 45%. На строительство и реконструкцию магистралей компания потратила в прошлом году 581 млрд рублей (+24% больше год к году).

Компания «Автодор» управляет рядом дорог. В частности, речь идет о трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», автодороге ЦКАД в Московской области, а также нескольких менее крупных объектах.

Суммарная протяженность платных участков у «Автодора» - 2876 км.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на Ространснадзор сообщила, что задолженность автомобилей с иностранными номерами за проезд по платным дорогам РФ достигла почти 370 миллионов рублей. Отмечалось, что штрафы не уплачивают более половины владельцев легковых машин с иностранными номерами.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости