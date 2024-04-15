Названа сумма, которую автовладельцы потратили на платные дороги в РФ

В 2023 году российские автовладельцы отдали более 80 млрд рублей за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает Wroom.ru со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

© Unsplash

Согласно бухгалтерской отчетности организации, в сравнении с предыдущим годом сборы за проезд по платным дорогам возросли на 45%. На строительство и реконструкцию магистралей компания потратила в прошлом году 581 млрд рублей (+24% больше год к году).

Компания «Автодор» управляет рядом дорог. В частности, речь идет о трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», автодороге ЦКАД в Московской области, а также нескольких менее крупных объектах.

Суммарная протяженность платных участков у «Автодора» - 2876 км.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на Ространснадзор сообщила, что задолженность автомобилей с иностранными номерами за проезд по платным дорогам РФ достигла почти 370 миллионов рублей. Отмечалось, что штрафы не уплачивают более половины владельцев легковых машин с иностранными номерами.