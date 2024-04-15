Так, Voyah Free EVR, который аж с августа прошлого года стоил 7 990 000 рублей, теперь продается за 5 500 000 рублей, а более «дальнобойный» Free EVR Long Range, стоивший 8 490 000 рублей, отныне можно купить ровно за 6 000 000 рублей.

Вместе со снижением цен немного изменилось и оснащение. Судя по прайс-листам, в комплектации подешевевших кроссоверов больше нет ключа дистанционного управления, автоматической системы предотвращения запотевания стекла, функции предварительного подогрева батареи, домкрата с набором «дорожных» инструментов, штатной подготовки для установки сцепного устройства, памяти настроек сиденья водителя и 12-вольтовой розетки в багажнике.

Опциональные 20-дюймовые литые диски с дизайном сдвоенных спиц и панорамная крыша с функцией регулировки прозрачности (от 0 до 100%) по-прежнему доступны, но их стоимость теперь не указана. Ранее за диски нужно было доплачивать 100 тыс. рублей, а за «панораму» — 300 тыс. рублей.

В «технике» изменений нет. «Обычный» Voyah Free EVR по-прежнему оснащается двухмоторной электрической силовой установкой с пиковой мощностью 694 л.с и 1040 Нм крутящего момента. На разгон до 100 км/ч с ней уходит всего 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Батарея емкостью 33 кВт*ч рассчитана на 140 км, а не связанный с ведущими колесами бензиновый генератор увеличивает запас хода до 674 км по циклу WLTP.

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В свою очередь, дальнобойному Voyah Free EVR Long Range положены батарея увеличенной емкости (39 кВт*ч) и два электродвигателя, дефорсированные с 694 л.с. и 1040 Нм до 489 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Подзаряжать аккумулятор помогает бензиновый генератор под капотом с пиковой мощностью 80 кВт (108 л.с.), который не связан с ведущими колесами. Разгон до «сотни» с такой силовой установкой занимает 4,8 секунды, максимальная скорость составляет 200 км/ч, а суммарный запас хода на бензине и электричестве может достигать 800 км.