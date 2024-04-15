В России стартовало производство кроссоверов Jetour Dashing

На калининградском заводе "Автотор" началось промышленное производство автомобилей китайской марки Jetour.

Первой на конвейер встала модель Jetour Dashing, которую компания позиционирует как городской молодежный кроссовер.

Как сообщили в пресс-службе калининградского автоконцерна, соглашение с Jetour Auto предусматривает наращивание уровня локализации производства.

Российские и китайские специалисты уже приступили к подготовке и оснащению мощностей для выпуска автомобилей по полному циклу, со сваркой, окраской и сборкой. Запустить его планируется в первом квартале 2025 года, соответствующие договоренности закреплены в генеральном соглашении о сотрудничестве.

Бренд Jetour (от английских слов "jet" - "реактивный самолет" и "tour" - "путешествие") появился в 2018 году. Серийное производство началось в 2022-м, а год назад Jetour вышел на российский рынок.

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Сейчас в линейке бренда четыре модели: семейные кроссоверы X70 и X90, первый полноприводный вседорожник Т2 и Dashing, стартовая цена которого - 2 189 900 рублей.