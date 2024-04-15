АвтоВАЗ собрал тестовую партию удешевленных Vesta с 1,6-литровым мотором

АвтоВАЗ собрал тестовую партию удешевленных Lada Vesta с вариатором. Как сообщает инсайдерский паблик Avtograd News во «ВКонтакте», в этих моделях установлен 1,6-литровый двигатель на 106 л.с.

По информации паблика, у этой версии в комплектации есть система ESP, подогрев форсунок омывателя, подлокотник заднего сиденья, обогрев лобового стекла и прочее. Позднее ожидается выпуск комплектации со складывающимися зеркалами заднего вида. Когда и по какой цене машина появится в продаже — не уточняется.

Напомним, что в марте в продажу поступили Lada Vesta с 1,8-литровым двигателем и вариатором. Модели в подобной конфигурации сейчас стоят от 1 млн 588 тысяч рублей.

12 апреля стало известно, что АвтоВАЗ отказался от модификации Vesta с 8-клапанным двигателем объемом 1,6-литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Само появление подобных моделей было связано с дефицитом компонентов для производства 16-клапанных моторов на фоне санкций.