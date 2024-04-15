В России началось голосование за лучший автомобиль этого года

Началось голосование за лучший автомобиль по мнению россиян. Стартовал новый сезон ежегодной Национальной Премии "Автомобиль года в России - 2024".

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Особенность этого сезона голосования - разделение всех автомобилей в каждом классе на три категории в зависимости от типа силовой установки. Это модели с двигателем внутреннего сгорания, электромотором или гибридной силовой установкой. Таким образом, теперь в каждом классе голосующий может выбрать по своему желанию по одному автомобилю с разными типами силовых установок.

В этом году увеличилось и число автомобилей-номинантов. Это закономерная реакция на изменение рынка, как количественное, так и качественное. В частности, как и в прошлом сезоне, каталог автомобилей расширен за счет моделей, приходящих на российский рынок по параллельному импорту.

Сохраняется и главное отличие этого проекта от остальных - победителей в нем выбирают покупатели, то есть сами автолюбители. Поэтому премию "Автомобиль года в России" можно по праву назвать самой масштабной потребительской премией в российской автомобильной индустрии.

Голосование пройдет до 30 сентября, а его итоги будут торжественно объявлены в октябре. Отдать голос за любимые машины могут все жители России старше 18 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте премии и поставить лайк своим любимым авто в разделе "Каталог автомобилей".

За двадцать четыре года своего существования премия прошла длинный путь и стала одним из крупнейших автомобильных проектов в мире, объединяющим более миллиона автомобилистов и автолюбителей нашей страны.