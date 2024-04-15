Haval анонсировала премьеру нового H6. Его будут продавать в России

Дебют нового Haval H6, вероятно, состоится через десять дней на автосалоне в Пекине. Внешность автомобиля оказалась настоящим детективом, финал которого компания раскрыла сегодняшними тизерами.

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Haval H6 появлялся в официальных документах сертификации несколько раз, и каждый из них - с разным вариантом дизайна. Третий показали совсем недавно - в начале апреля. Новые тизеры, опубликованные сегодня, говорят, что китайцы остановились на нём. Для него характерна "чешуйчатая" решётка радиатора и дневные ходовые огни с вертикальными секциями.

Известно, что размеры кроссовера составят 4703 х 1886 х 1730 мм, а колёсная база равна 2738 мм. Длина по сравнению с предшественником выросла на 50 мм, остальные параметры остались без изменений.

Базовые версии нового Haval H6 оснастят 184-сильным двигателем объёмом 1,5 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Также для модели будет доступен модернизированный двухлитровый двигатель с отдачей 238 л.с. и 385 Нм (+27 л.с. и 60 Нм), но работающий в паре с 9-скоростной роботизированной преселективной коробкой.

В России Haval H6 в настоящий момент не продаётся, но компания планирует начать его поставки. Ранее "РГ" рассказывала о силовом агрегате кроссовера для нашего рынка.