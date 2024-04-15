Тesla уволит каждого 10-го сотрудника из-за упавшего спроса на электромобили

Компания Tesla намерена уволить более 10% сотрудников (14 тысяч человек). Об этом со ссылкой на письмо для внутреннего пользования сообщил портал Electrak. Причина - низкий спрос на электромобили из-за выросшей конкуренции.

© Российская Газета

Издание отмечает, что руководство компании попросило составить списки "критически важных членов команды", а также приостановила выплаты вознаграждений за акции.

В письме владелец Tesla Илон Маск отметил, что

"чрезвычайно важно взглянуть на каждый аспект компании для снижения затрат и повышения производительности. В рамках этих усилий мы провели тщательный обзор организации и приняли трудное решение сократить численность персонала более чем на 10%. Это позволит нам быть экономными, инновационными и ждущими следующего цикла фазы роста".

Ранее "РГ" писала, что Tesla проиграла ценовую войну китайскому производителю.