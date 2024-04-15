Правительство РФ поддержало проект о штрафах для электросамокатчиков

Правительство России с некоторыми замечаниями поддержало законопроект, который подразумевает введение ответственности для электросамокатчиков за нарушение ПДД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина. В первую очередь правительство предлагает соотнести размеры штрафов со степенью «общественной вредности».

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«Необходимо соотнести размер предусмотренного законопроектом административного штрафа за нарушение требований ПДД РФ для лиц, использующих для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений», — указывается в документе.

Отмечается, что законопроект распространяется не только на пользователей электросамокатов, но и других СИМ. При этом некоторые предлагаемые меры будут касаться и велосипедистов.

Кабмин также считает, что в проработке нуждаются вопросы по фиксации соответствующих правонарушений и их пресечения.

«Необходимо сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности», — считает правительство.

До этого спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что компании, предоставляющие гражданам услуги проката электросамокатов, должны нести ответственность за нарушение ПДД наряду со своими клиентами. Парламентарий отметил, что недавно в стране открылся сезон проката электросамокатов.

На этом фоне в нижнюю палату парламента начали поступать многочисленные жалобы на людей, совершающих опасные маневры на дорогах и тротуарах. Он добавил, что сейчас в Москве и ряде других городов фиксируется двукратный рост числа аварий с участием электросамокатов.