В Казахстане стартовали продажи Skoda Kodiaq первого поколения

Первой моделью станет Skoda Kodiaq: её дилеры начнут предлагать клиентам уже 17 апреля. Как сообщает издание «Колёса.kz», дилеры получат вседорожник в трёх комплектациях: Ambition, Style и Sportline. Все они будут оснащены 2-литровым турбомотором, 7-ступенчатой преселективной коробкой и полным приводом. Самый доступный вариант будет стоить 18 690 000 тенге, то есть 3 895 000 рублей.

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Ранее стало известно, что чешский автопроизводитель завершает подготовку к производству автомобилей на территории Казахстана. О планах относительно поставок машин в нашу страну не сообщалось: скорее всего, продукция завода Allur будет ориентирована на местный рынок.

По планам, до конца 2024 года на конвейер предприятия «СарыаркаАвтоПром» встанут кроссоверы Kamiq, Karoq и Kodiaq, а также лифтбек Skoda Octavia. В России Skoda остановила деятельность весной 2022 года. До этого в Калуге собирали лифтбеки Rapid, а нв Нижнем Новгороде — Octavia, Karoq и Kodiq.

Между тем, кроссовер Soueast DX8S попробует заменить россиянам Skoda Kodiaq Как выяснила редакция Quto, новой моделью начали торговать несколько дилерских сетей. Сама марка Soueast производит автомобили вот уже около 30 лет. Поначалу фирма была совместным предприятием японской Mitsubishi.