Вице-премьер Андрей Белоусов поручил создать единый сервис для зарядных станций

В России пропишут единые требования для зарядных станций электромобилей. Такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, говорится в сообщении на сайте правительства.

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"Чтобы популяризировать рынок электромобилей, мы должны не только сделать станции общедоступными, но и создать такую систему, цифровую обвязку, на основе которой операторы будут развивать свои сервисы для удобства потребителей"

, - сказал Белоусов на совещании по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

По его словам, должна появиться возможность отслеживания статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени, поиска ее на карте, а также получения обратной связи по работе станций от других пользователей.

В ближайшие 6 лет количество зарядных станций должно вырасти более чем в 10 раз, отметил первый вице-премьер. Сегодня их в России 1150, а парк электромобилей увеличился до более чем 40 тысяч машин, из которых 10 тысяч произведено в России.