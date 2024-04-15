Кроссовер Skoda Karoq, который до весны 2022 года выпускался на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, вернулся на российский рынок. Об официальном возвращении речи не идет, но частные поставки этих машин в Россию продолжаются, а цены на них на одном из классифайдов сейчас стартуют от 3 200 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За минимальные 3 200 000 рублей новый Skoda Karoq китайской сборки продает «частник» из Москвы. Во столько он с учетом утильсбора и ЭПТС оценил экземпляр 2023 года выпуска, имеющий кожаный салон с кожаным мультифункциональным рулем, цифровую «приборку», мультимедийную систему с крупным сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу и многое другое.

Для сравнения, китайские кроссоверы, которые поставляются в Россию официально, порой стоят дороже. Например, близкая по габаритам Omoda C5 в топовой комплектации Supreme 2023 года выпуска стоит 3 309 900 рублей, а цены на Haval F7 без учета скидок достигают 3 349 000 рублей.

Впрочем, в других городах России новые Skoda Karoq оценили дороже. Так, аналогичный кроссовер в такой же богатой комплектации продается в Ижевске за 3 230 000 рублей, а в Воронеже за него просят в пределах 3 350 000 — 3 550 000 рублей. Самый дорогой Karoq китайской сборки выставлен на продажу в Челябинске — там он стоит 3 780 000 рублей.

Технически все предлагаемые «Кароки» идентичны. Они оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, работающим в паре с уже известным россиянам семиступенчатым «роботом» DSG. Привод во всех комплектациях может быть только передним.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Напомним, ключевая конструктивная разница между «европейским» Skoda Karoq и «китайским» заключается в увеличенной на 50 мм (до 2688 мм) колесной базе, благодаря которой у задних пассажиров больше места для ног. Также такие кроссоверы отличаются удлиненным на 50 мм (до 4432 мм) кузовом и перенастроенной подвеской. За счет последней они превосходят «европейские» машины по высоте на 12 мм (1614 мм).