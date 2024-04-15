Китай раскритиковал Европу за расследование в отношении его электрокаров

В сентябре прошлого года Европейская комиссия начала расследование в отношении цен китайских электрокаров. Было заявлено, что они занижены искусственно благодаря субсидиям китайских властей, что создает дисбаланс на рынке. В Китайской торговой палате по импорту и экспорту машин и электронной продукции (CCCME) считают, что выводы могут быть «искаженными и необъективными».

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CCCME представляет интересы 12 китайских производителей электромобилей. В палате отмечают, что Европейскя комиссия сосредоточилась именно на китайских автогигантах — BYD, Geely и MG SAIC. При этом Tesla и Dacia/Renault европейцы вниманием обошли, хотя они являются одними из крупнейших экспортеров «зеленых» машин из Китая в ЕС.

В CCCME утверждают, что такой выбор сделан намеренно, чтобы привести расследование к определенным результатам. Кроме этого, китайцы назвали действия ЕС недостаточно прозрачными, а некоторые сведения — неполными.

По словам вице-президента CCCME Ши Юнхуня, китайские производители электрокаров не наносят ущерба автопрому ЕС. Компании из КНР занимают другие сегменты, а потому у европейцев остается высокая доля рынка. Помимо этого, ключевые экспортеры машин из Китая — европейские автопроизводители.

Сейчас китайские электромобили облагаются десятипроцентной пошлиной при импорте в Европу. В марте стало известно, что ЕС может ввести ретроактивные тарифы на такие машины. Многие европейские фирмы выступают за защиту от Китая, а босс Mercedes, напротив, призвал Евросоюз снизить пошлины. По его мнению, протекционизм только вредит бизнесу.