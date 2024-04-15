BMW начнет собирать X5 Plug-In Hybrid в Бразилии с 4 квартала 2024 года

Прошло 10 лет с тех пор, как первый автомобиль BMW сошел с конвейера завода Araquari в Санта-Кларите (Бразилия). Это первый завод компании в Южной Америке, где в настоящее время собираются модели X1, 3 Series, X3 и X4. Недавно, стало известно, что к концу 2024 года к ним присоединится более крупный X5. BMW намерена начать производство плагин-гибридного X5 в Аракари в 4 квартале 2024 года.

© Wikimedia Commons

Под PHEV, скорее всего, подразумевается X5 xDrive50e, поскольку других электрифицированных версий люксового внедорожника пока не существует. Эта версия дебютировала в прошлом году в рамках программы Life Cycle Impulse и пришла на смену X5 xDrive45e, продававшейся в годы, предшествующие программе LCI.

Последний частично электрифицированный X5 значительно превосходит своего предшественника по техническим характеристикам. Модель xDrive50e получила дополнительные 94 л.с. и 99 Нм, в результате чего общая мощность достигла 483 л.с. и 700 Нм. Рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель "B58" и электромотор обеспечивают разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды, что весьма примечательно для крупного автомобиля весом 2530 кг.

Кроме того, BMW увеличила полезную емкость батареи почти на 25%, теперь она составляет 25,7 кВтч. Этого достаточно, чтобы запас хода на электротяге по тестовому циклу EPA составил 64 км. Это на 16 км больше, чем у старого X5 xDrive45e. Оригинальному внедорожнику BMW E53 в этом году исполнилось 25 лет. Источник: BMW