ГИБДД проведет в Москве рейд по выявлению фейковых документов с 16 по 19 апреля

ГИБДД проведет усиленный рейд в Москве, направленный на выявление угнанных автомобилей и фейковых документов. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале.

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«С 16 по 19 апреля проводится усиленное профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение преступлении по линии незаконного завладения транспортными средствами, а также выявление признаков подделки документов на транспортные средства и изменений маркировочных обозначений транспортных средств», - говорится в публикации.

В конце марта на юге Москвы прошли усиленные проверки безбилетников. Тогда пойманных пассажиров провозили дальше конечной остановки и выпускали только через переднюю дверь, где их встречали контролеры. Неизвестно, сколько москвичей были привлечены к административной ответственности за безбилетной проезд. Кадры с рейдом распространились в соцсетях.