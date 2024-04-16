"Автотор" не выпустит запланированное количество авто, но освоит новый бренд

Председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов сообщил, что годовой объём производства автомобилей скорректирован в меньшую сторону - до 80-100 тысяч единиц.

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Планы пересматривались несколько раз, согласно последнему годовой выпуск должен был составить 100-130 тысяч автомобилей. По итогам 2023 года предприятие произвело около 38 тысяч машин.

"Мы сегодня будем работать по 7 брендам, из которых 4 (модели - прим. ред.) уже стоят на конвейерах. В ближайшее время будет еще одна, и шестая до конца года. Если сложится хорошо техническая подготовка, то может быть еще и 7-й бренд", - цитирует Горбунова "Интерфакс".

В портфолио "Автотора" к сегодняшнему дню присутствуют легковые и коммерческие автомобили марок Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC, а на днях к этому списку прибавился бренд Jetour (Chery).