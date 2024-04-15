Больше 50% покупателей электрокара Xiaomi отменили заказы

По данным сайта IT Home, доля отказников составила 55 процентов. Очевидно, речь идет о тех, кто успел забрать депозит в течение недели после старта продаж. При этом оплаченных заказов у Xiaomi остается около 60 тысяч. Их выполнение растянется на несколько месяцев, так как возможностей резко нарастить объемы выпуска у фирмы нет.

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В течение 24 часов после официального запуска продаж Xiaomi собрала 88 898 предзаказов на свой первый электрокар SU7. Для оформления требовалось внести депозит в размере пяти тысяч юаней, причем первые 7 дней сделку можно было отменить и вернуть всю сумму целиком. Похоже, некоторые потенциальные покупатели испугались долгих сроков ожидания и отменили заказы — по данным сайта IT Home, доля отказников составила 55 процентов.

Лист ожидания на Xiaomi SU7 растянулся до восьми месяцев. Сначала начнутся поставки машин из лимитированной серии Founder’s Edition. Затем, в конце апреля, придет черед версий Standard и Max. И только во второй половине мая стартуют отгрузки SU7 Pro. В месяц у Xiaomi получится выпускать около 9 тысяч автомобилей. Цены на модель лежат в диапазоне 215 900 — 299 900 юаней, причем каждый её экземпляр компания продает в убыток.

Первенец автомобильного подразделения Xiaomi Automobile — это седан размером с Porsche Taycan. В его основе лежит «тележка» Modena с интегрированной батареей емкостью 101 киловатт-час. В движение SU7 приводят электромоторы собственной разработки. Двухмоторный седан выдает 673 лошадиные силы и 838 Нм крутящего момента. Начальный одномоторный — 299 сил. На разгон до ста они тратят 2,78 и 5,28 секунды соответственно. Максимальная скорость — 265 и 210 километров в час; запас хода — 800 и 668 километров.