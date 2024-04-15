Китайский гибрид с запасом хода 2000 км: первые фотографии

Компания BYD показала изображения нового гибридного седана Qin L. Китайский концерн собирается представить четырехдверку в рамках Пекинского автосалона, который стартует 25 апреля. Известно, что модель получила гибридную схему DM-i, которая позволит машине проезжать без дозаправки около двух тысяч километров. Ожидается, что стоимость Qin L составит 120 000 юаней (примерно полтора миллиона рублей по текущему курсу).

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Судя по опубликованным фотографиям, дальнобойный седан получил спортивный «рельефный» дизайн, новую светотехнику и глухую панель, заменяющую радиаторную решетку. Кроме того, модель отличается крупным воздухозаборником на переднем бампере. Салон Qin L выполнили в стиле других моделей китайской марки.

По предварительным данным, габариты седана составят 4830 миллиметров в длину при 2790-миллиметровой колесной базе. В движение машину будет приводить гибридная силовая установка на базе 101-сильного бензинового двигателя, а также электромотора мощностью 163 или 218 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль получит аккумуляторную батарею емкостью десять или 15,9 киловатт-часов. На электротяге гибрид сможет проезжать от 60 до 90 километров.

Ожидается, что на домашнем рынке стоимость дальнобойного BYD Qin L начнется от 120 000 юаней (около полутора миллионов рублей).

В начале апреля китайская компания IM Motors начала продажи электроседана L6 с запасом хода более тысячи километров. В топовом исполнении стоимость батарейной модели составила более четырех миллионов рублей.