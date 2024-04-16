Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей

Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь с официальным визитом в Китае, призвал к честной конкуренции на международном автомобильном рынке. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

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«Единственное, что всегда должно быть ясно — это то, что конкуренция должны быть честной», — отметил он.

Шольц подчеркнул, что не должно быть демпинга, который может стать причиной перепроизводства и нарушить авторские права. Он выступил за открытость производителей автомобилей. По его словам, в свое время в Германии боялись прихода на местный рынок японских и корейских автомобилей. Теперь японские машины колесят по ФРГ, а немецкие — по Стране восходящего солнца.

«То же относится и к Китаю с Германией», — резюмировал Шольц.

До этого стало известно, что немецкая компания Bosch рассматривает различные варианты продажи заводов в России. Два завода компании в Санкт-Петербурге, где производились холодильники и стиральные машины, в настоящее время закрыты. При этом обслуживание российских клиентов Bosch пока сохраняется.