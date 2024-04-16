Chery представит новый флагманский кроссовер серии Tiggo на Пекинском автосалоне

Китайская автокомпания Chery объявила, что представит свой новый флагманский кроссовер серии Tiggo на Пекинском автосалоне. Об этом сообщили в пресс-службе китайского автопроизводителя. Мероприятие стартует 25 апреля.

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Отмечается, что кроссовер станет флагманом в модельной линейке марки. Автопроизводитель добавил, что машина «использует режимы движения нового поколения и передовые технологии для экологически чистых путешествий».

До этого владельцы кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max пожаловались на работу системы полного привода. У некоторых собственников во время эксплуатации она отключалась. Проблемы начали возникать после того, как комплектующие от немецкого ZF или американского BorgWarner заменили на китайские муфту Faps и блок управления 3LN. В компании Chery о проблеме знают, поэтому в ближайшее время пригласят владельцев Tiggo 8 Pro Max, столкнувшихся с особенностью работы полного привода, в дилерские центры для решения проблемы.